Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-12-21

ЕРЕВАН, 21 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 21 декабря, курс доллара США вырос на 0.50 драмa и составил 481.11 драм. Курс евро вырос на 2.35 драмa и составил 543.37 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 6.51 драм. Курс британского фунта вырос на 3.64 драмa и составил 637.42 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 147.27 драмa и составила 27785.25 драм. Цена серебра сократилась на 5.05 драмa и составила 344.86 драм. Цена платины сократилась на 124.18 драмa и составила 14323.41 драм.