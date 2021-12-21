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В Ереване состоится заседание армяно-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

В Ереване состоится заседание армяно-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

Под совместным председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука в Ереване состоится заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Российской Федерацией.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, 21-22 декабря состоится 20-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Российской Федерацией.

21 декабря состоялись обсуждения на экспертном уровне, а завтра, 22 декабря, заседание пройдет под председательством вице-премьеров двух стран.


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