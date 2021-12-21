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Путин и Макрон выразили удовлетворение стабилизацией обстановки вокруг Нагорного Карабаха

Путин и Макрон выразили удовлетворение стабилизацией обстановки вокруг Нагорного Карабаха

В русле регулярных российско-французских контактов на высшем уровне состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с днём рождения, лидеры также обменялись добрыми пожеланиями в преддверии рождественских и новогодних праздников.

При обмене мнениями по нагорно-карабахскому урегулированию выражено удовлетворение стабилизацией обстановки и предпринимаемыми усилиями по налаживанию мирной жизни, восстановлению хозяйственных и транспортных связей в регионе. Отмечено, что в этих вопросах Россия и Франция действуют и в дальнейшем намерены действовать синхронно.

Был обсужден ряд других вопросов.


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