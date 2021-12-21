Скончалась Римма Демирчян, жена национального героя Республики Армения, политического и государственного деятеля Карена Демирчяна.

Информацию в беседе с Арменпресс подтвердила руководитель отдела по связям с общественностью медицинского центра «Эребуни» Шушан Унанян.