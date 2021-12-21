Путин и Штольц обсудили юридически закреплённые гарантии безопасности

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, Владимир Путин поздравил собеседника с началом деятельности на посту федерального канцлера. С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-германских связей и поддержании контактов по различным каналам. В связи с этим отмечено, что в качестве первого бургомистра Гамбурга Олаф Шольц многие годы занимался вопросами побратимских связей с Санкт-Петербургом.

Владимир Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закреплённым гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений. В этом контексте даны подробные комментарии по содержанию проектов договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО, которые были переданы западным партнёрам, включая и Германию.

Выражена надежда, что будут организованы серьёзные переговоры по всем поставленным российской стороной вопросам.

По просьбе федерального канцлера обстоятельно рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта.