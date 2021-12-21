В Армении и России начинается форум «Время добрых дел»

Обмен знаниями и опытом в сфере благотворительной деятельности – полезная стратегия для общественных организаций России и Армении, необходимо вести постоянный поиск возможностей, чтобы решать проблемы сообща. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе РЦНК в Ереване, об этом заявила директор Благотворительного фонда содействия развитию социально-культурных инициатив и попечительства «Образ жизни», член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, кандидат педагогических наук Елена Береговая в ходе онлайн-подключения в проводимому на платформе Россотрудничества в Армении Благотворительного форума «Время добрых дел».

В Русском доме в Ереване 20 декабря открылся Благотворительный форум «Время добрых дел» Республика Армения – Российская Федерация, который продолжился 21 декабря на площадке Русского дома в Гюмри (филиал представительства Россотрудничества в Армении). В Армению приехала профессиональная команда представителей Фонда содействия развитию социально-культурных инициатив и попечительства «Образ жизни» в РФ. Участниками мероприятий в Ереване и Гюмри стали представители местных властей, армянских молодежных и общественных организаций, в первую очередь специализирующихся в сфере защиты животных. На сессиях обсуждались основы системной благотворительности, работа с муниципалитетами и управлениями ветеринарии в сфере услуг по обращению с животными, а также законодательные особенности в области жестокого обращения с животными.

«Сфера решения проблем бездомных животных очень сложная и важная для любого общества. Проблемы данной сферы в разных странах хоть и бывают похожи, но имеют и существенные отличия. С точки зрения передового мирового сообщества, бродячие животные должны быть стерилизованы, и жестокое обращение с ними должно быть исключено. Подобные форумы и обсуждения очень важны, поскольку в результате дискуссий и диалогов рождаются решения проблем или закладывается основа этих решений. Организованный форум был именно таким, обеспечил конструктивные обсуждения, которые станут залогом дальнейшего общения и сотрудничества», – отметил директор Центра по нейтрализации бродячих животных при мэрии Еревана Грачья Агабекян.

В свою очередь представитель благотворительной организации по обеспечению благополучия животных «Pro Paws» Наре Арамян отметила, что самое важное в этом форуме – «процесс комбинирования».

«Мы должны понять, что такое системная благотворительность, почему она должна иметь системный вид и что значит регулировать каждую область с системной точки зрения. Это очень важно в сфере неформального образования. Что касается защиты животных, то могу сказать, что здесь мы пришли к ключевому выводу: ответственное отношение к животным - одна из основных норм, которая должна закладываться в общественное сознание. К сожалению, в нашей стране с этим еще имеются серьезные проблемы. Нужно регулярно работать с населением, и отлично, что такие форумы проводятся», - отметила Наре Арамян, которая известна в Армении как большой защитник прав животных.

В рамках форума заместитель директора БФ «Образ жизни» по образовательным программам, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем», федеральный эксперт проекта «Социальная инклюзия» ФИРО РАНХиГС, доктор педагогических наук, доцент Ольга Стукалова подчеркнула, что это дискуссионная площадка, где собираются неравнодушные люди. «Наша главная задача – сделать жизнь насколько можно справедливее, теплее, добрее», - сказала она.

«Метафора нашей деятельности – держать зеркало и научить отряхиваться самому», - добавил руководитель социально-образовательного проекта «ПРОФЛАБ» БФ «Образ жизни», МВА (Стратегический менеджмент и организационное развитие), тренер и коуч (Международный Эриксоновский университет), кандидат психологических наук Валерий Чемеков. Он также рассказал о смысле системной благотворительности, представил ситуацию с проблемой инвалидности в России и др.

Гости из России рассказали присутствующим о своем опыте благотворительности, представили проблемы системной благотворительности, указали факторы, препятствующие развитию этой сферы, подчеркнули пути решения острых вопросов. Были представлены также успешные проекты – «Актуальные направления развития системной благотворительности: опыт социально-культурного проектирования» и «Образовательные проекты как фундамент развития системной благотворительной деятельности».

На протяжении всего форума проводились активные дискуссии и индивидуальные консультации, а в завершение состоялось принятие Резолюции форума.

Практические все представители Фонда содействия развитию социально-культурных инициатив и попечительства «Образ жизни» в РФ подчеркнули, что впечатлены уровнем активности общественных организаций в Армении, проявленным интересом и готовностью к взаимодействию.

Также они поблагодарили Россотрудничество за поддержку и организацию этой встречи. Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Армении, и.о. главы Русского дома в Гюмри Антон Берянев, подводя итоги двухдневного форума, отметил важность таких мероприятий как для представителей общественных организаций, так и для муниципалитетов, ведь НКО в любой стране, помимо основной своей миссии, выполняют необходимую в жизни общества функцию социального контроля.