Глава региона Иль-де-Франс призывает Азербайджан без оговорок возвратить армянских пленных

Председатель Совета региона Франции Иль-де-Франс Валери Пекресс призывает безоговорочно вернуть задерживаемых в Азербайджане армянских пленных. Как передает «Арменпресс», Валери Пекресс заявила об этом на брифинге с представителями армянских и французских СМИ, подчеркнув, что то, что произошло с Арменией в 2020 году по инициативе Азербайджана и Турции, было важным предупреждением для Европы.

Валери Пекресс сообщила, что в ходе своего визита в Ереван она встречалась с президентом Армении Арменом Саркисяном, обедала с ним. Встретилась и с председателем Национального собрания Аленом Симоняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

«В ходе этих встреч мы говорили о [44-дневной] войне 2020 года. Я выразила свою полную солидарность армянскому народу в противостоянии этому трудному испытанию», - сказала Валери Пекресс, напомнив, что с ноября 2020 года и регион Иль де Франс и Сенат Франции проявили ряд инициатив по принятию резолюций о признании Нагорного Карабаха.

По ее словам, правительство Франции четко сформулировало, что ответственность за эту войну полностью лежит на Азербайджане, он вместе с Турцией, при участии сирийских джихадистов, развязал эту войну.

«Я думаю, что то, что произошло в Армении, было важным предупреждением для Европы. С нашей стороны было бы ошибкой недооценивать его значение, и думать, что все, что произошло здесь, не угрожает и нам, поскольку история Европы полна уроков, что угрозы появлялись тогда, когда их недооценивали», - подчеркнула глава региона Ил де Франс.

Валери Пекресс с 18 декабря 2015 года - председатель Совета региона Иль-де-Франс, охватывающего город Париж и его непосредственные пригороды. В июле 2021 года член правоцентристской партии «Республиканцы» - Валери Пекресс объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции на выборах, предстоящих в апреле 2022 года.

4 декабря 2021 года она правоцентристской партией «Республиканцы» была выдвинута кандидатом для участия в президентских выборах 2022 года.

Французский регион Иль-де-Франс долгие годы сотрудничает с правительством Армении и с мэрией Еревана.

После 44-дневной войны 2020 года Окружной совет Иль-де-Франс принял резолюцию о признании Республики Арцах, и выделил 75 000 евро на нужды перемещенного вследствие войны армянского населения.