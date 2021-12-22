В Армении есть труднопроходимые автодороги, местами наблюдается гололедица

По состоянию на 09:00 22 декабря из-за сильной метели и низкой видимости повороты Спитака и перевал Варденяц закрыты для транспортных средств с прицепом. Как передает «Арменпресс», Дорожный департамент сообщает, что участок автодороги Горайк-Цхук труднопроходим для транспортных средств с прицепом. На дорогах Апарана, Арагаца, Спитака, Ванадзора, Степанавана, Туманяна, Абовяна, Раздана, Севана, Дилижана, Ноемберяна, Гавара, Масиса, Арташата, Вайка, Сисиана, Гориса и на поворотах Тигранашена - местами гололедица.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.