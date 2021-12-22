COVID-19: в Армении более 270 человек уже вакцинированы бустерным компонентом

Исследования, проведенные через шесть месяцев после вакцинации от COVID-19, показывают, что в некоторых случаях наблюдается определенное снижение антител. Поэтому рекомендуется делать и бустерный компонент вакцинации. Более 270 человек в Армении уже вакцинированы бустером. В беседе с «Арменпресс» начальник отдела эпидемиологии Национального центра контроля заболеваний и иммунизации Министерства здравоохранения РА Светлана Григорян сказала, что эти цифры изменчивы, количество людей, вакцинируемых бустером ежедневно увеличивается.

«Мы изучили рекомендации международных организаций здравоохранения, опыт ведущих стран, а также существующие требования к руководствам по вакцинам в нашей стране. На основе всего этого была разработана политика использования бустерных доз. Они дают возможность быть более защищенными от коронавируса», - представила специалист.

На данный момент ревакцинация предназначена для людей старше 18 лет. Светлана Григорян отметила, что приоритет отдается лицам из групп риска. В группу риска входят 65-летние, люди с хроническими заболеваниями и медицинские работники. Вакцинация проводится согласно обращению.

«Доза бустера - однократная инъекция, которая проводится через шесть месяцев после получения второго компонента. В нашей стране утвержден график вакцинации. Например, если человек был вакцинирован Spuntik V, то в качестве бустерной дозы предлагается либо Spuntik V, либо Sputnik Light, либо ДНК-вакцина, которая называется «Moderna». В любом случае, если человек хочет еще получить еще одну вакцину вне установленной схемы, ограничений нет. Он может подать заявку на вакцинацию, и получит ее со своего письменного согласия», - сказала Светлана Григорян.

Рекомендуется ли делать повторную вакцинацию через некоторое время после получения бустера? Отвечая на этот вопрос, Светлана Григорян отметила, что на данный момент эта политика не разработана, но ясно одно: вакцинация помогает быть более защищенными, особенно тем, кто находится в группах риска.

«Всем, кто еще не был вакцинирован, советую как можно скорее сделать прививку. Это наиболее эффективный способ предотвратить заражаемость. Максимальное количество вакцинированных людей может повлиять на циркуляцию вируса. Делая прививки, мы защищаем не только себя, но и людей вокруг нас», - заключила Светлана Григорян.

Анна Гзирян