Никол Пашинян принял вице-премьера России Алексея Оверчука

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря принял вице-премьера Российской Федерации Алексея Оверчука.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, во встрече участвовали и вице-премьер Мгер Григорян и посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

Межведомственная делегация РФ во главе с вице-премьером РФ находится в Ереване для участия в заседании Армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Приветствуя гостей, Никол Пашинян отметил важность проведения 20-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Российской Федерацией, и пожелал комиссии успехов и хорошей работы.

Вице-премьер РФ поблагодарил за прием и подчеркнул, что в течение этого года двусторонние контакты были достаточно интенсивными. Армению посетили ряд бизнес-миссий, представители российского бизнеса, которые заинтересованы в работе в Армении.

Никол Пашинян и Алексей Оверчук обсудили вопросы повестки армяно-российского сотрудничества и экономические связи. В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили рост товарооборота в 2021 году.

Обоюдно была отмечена важность осуществления комплексных усилий по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и полноценной реализации потенциала, имеющегося в сфере.

Стороны обменялись мнениями о перспективах восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и деятельности трехсторонней рабочей группы во главе с вице-премьерами Армении, России и Азербайджана.