СМИ: два поезда метро столкнулись в Тегеране

Столкновение двух поездов произошло в среду утром в метрополитене иранской столицы. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Farsnews Agency, инцидент зарегистрирован в районе Читгар.

По данным службы спасения, пострадали 10 пассажиров, один из них находится в критическом состоянии.