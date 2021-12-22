Армянский генофонд имеет более чем 6 000-летнюю непрерывную генетическую историю: научные доказательства

Институт молекулярной биологии Национальной академии наук провел сравнительный анализ полных геномов образцов современных и древних ДНК с Армянского нагорья и с Балкан.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационно-аналитическая служба Национальной академии наук РА, отмечая, что данный анализ показал, что армянский ген отличается от древнего и современного гена населения Балкан, опровергая «балканскую версию», считающуюся одной из преобладающих теорий в историографии о происхождении армянского народа. Исследование было направлено на восстановление генетической преемственности населения Армянского нагорья, составление карты генофонда армян. Проводилось в сотрудничестве с университетами Кембриджа, Копенгагена, Тарту, а также Российской академией наук.

«Вопрос о происхождении или прихода предков армян на Армянское нагорье уже давно является предметом жарких споров в сообществе археологов, антропологов, историков и лингвистов. Среди циркулирующих в академической литературе гипотез о неместном происхождении армянского народа преобладает так называемая «балканская теория», основанная на сведениях древнегреческого историка Геродота (440 г. до н.э.). Историк, из-за их языка и военной формы, которую они носили в армии персидского царя Ксеркса, считал армян фригийскими колонизаторами», - сказал руководитель научных работ, заведующий лабораторией эволюционной геномики Института молекулярной биологии НАН РА, профессор Левон Епископосян.

В отсутствие убедительных лингвистических, исторических и археологических свидетельств гипотезу о балканском происхождении армян необходимо было проверить с помощью более чувствительных и объективных инструментов, таких как современная генетика.

«С этой точки зрения версия Геродота возможна только при наличии определенных сигналов балканского генетического субстрата в археологическом материале региона от Балкан до Армянского нагорья, а также в генофонде современного население, в том числе и армян», - отметил он.

Чтобы получить «письменные» генетические свидетельства прошлых демографических процессов, образцы древних ДНК из вышеуказанной географической области, относящиеся к хронологически последовательным периодам (от неолита до древности), были сопоставлены с генетическим материалом современного населения региона.

В результате полного геномного анализа выяснилось, что генофонд Армении имеет непрерывную генетическую историю, насчитывающую более 6 000 лет. Эта картина значительно отличается от демографической истории других популяций Юго-Западной Азии, которые подверглись значительному внешнему генетическому влиянию.

«В течение нескольких тысячелетий на высоком уровне устойчивости генофонда армяне отличаются даже от населения Сардинии, долгое время считавшегося классическим генетическим изолятом неолита вплоть до конца бронзового века, в то время как почти вся континентальная Европа подвергалась многочисленным вторжениям иностранцев, генетические импульсы которых сохранились до сих пор. Информация, подтверждающая коренное происхождение армян Армянского нагорья, является ценным источником для арменоведов, занимающихся вопросами этногенеза армян, происхождения и развития армянской культуры и языка», - сказал Леон Епископосян.

Исследования проводились в рамках ряда государственных программ по изучению генофонда Армении, спонсируемых Комитетом науки РА. Работы в основном выполнялись молодыми учеными.

Результаты исследований были опубликованы в журналах «Current Biology», «Human Genetics», «Human Biology», «Molecular Genetics and Genomics».