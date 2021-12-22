Иран, РФ и Турция решили провести встречу лидеров стран по Сирии в начале 2022 года

Делегации из Ирана, РФ и Турции в ходе очередного раунда переговоров по Сирии договорились провести встречу лидеров стран в "астанинском формате" в начале следующего года в Тегеране, как передает Арменпресс, об этом сообщает МИД Ирана.

"Было принято решение провести саммит в астанинском формате с участием глав государств в Тегеране в начале следующего года по христианскому календарю", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Ирана во вторник.

Согласно документу, до этого саммита также будет проведена встреча на уровне глав МИД.

Накануне стартовал 17-й раунд переговоров по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане. Российскую делегацию на встрече возглавляет специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, делегацию Турции - генеральный директор двусторонних политических отношений МИД Сельчук Унал, Ирана - старший советник главы МИД Али Асгар Хаджи. Делегацию Сирийской арабской республики в свою очередь возглавляет замминистра иностранных дел Сирии Айман Сусан. Конференция началась со встречи делегаций РФ и правительства Сирии

Этот раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии проходит 21-22 декабря. Ожидается, что участники рассмотрят нынешнюю обстановку в Сирии, задачи по поддержанию спокойствия в зонах деэскалации, обсудят перспективы работы сирийского Конституционного комитета в Женеве.