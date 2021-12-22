Ucom участвует в крупнейшей ярмарке-выставке «Big Christmas Market»

Компания Ucom принимает участие в крупнейшей ярмарке-выставке «Big Christmas Market», проводимой с 22 по 26 декабря в СКК им. Карена Демирчяна.

Компания участвует отдельным павильоном, в котором можно будет ознакомиться и подписаться на новый тариф Unity, объединяющий как фиксированные, так и мобильные услуги, приобрести смартфон Xiaomi Redmi 10, а также оборудование для Умного дома.

«Мы рады принять участие в этой ярмарке-выставке в качестве партнера. В нашем павильоне вы сможете не только присоединиться к нашему лучшему предложению - тарифу Unity, но и принять участие в мега-розыгрыше, и выиграть новейший смартфон Xiaomi Redmi 10», - сказал Ара Хачатрян, генеральный директор компании Ucom.

Чтобы получить мега лотерейный билет, необходимо предварительно зарегистрироваться, либо зарегистрироваться на месте, либо совершить покупку, после чего подойти в отдел регистрации, получить один мега лотерейный билет, заполнить его и бросить в лототрон.

Итоги мега-розыгрыша будут подведены на закрытии выставки 26 декабря в 18:00.