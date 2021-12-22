Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните поддержку США в противодействии торговым притеснениям со стороны Китая, как передает Арменпресс, об этом сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня.

"Блинкен отметил вызывающие беспокойство публичные сообщения о том, что таможенные власти КНР не пропускают литовские поставки или поставки с литовскими компонентами, а также отвергают заявки на импорт от Литвы. Госсекретарь подчеркнул, что подобные меры... выглядят как форма экономического принуждения", - сказано в пресс-релизе по итогам телефонного разговора двух деятелей.

Блинкен, по словам Прайса, выразил поддержку Литве и подтвердил намерение США работать с государствами-единомышленниками над тем, чтобы дать отпор подобному дипломатическому и экономическому "прессингу" со стороны Китая.