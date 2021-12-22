В Дамаске для детей прошел новогодний концерт с участием артистов из Москвы

Праздничный новогодний концерт с участием артистов из Москвы прошел в Дамаске для 700 детей, оставшихся без отцов во время войны в Сирии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал журналистам член парламентской делегации РФ в Сирийской Арабской Республике, заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорь Ткач, ребятам вручили подарки от правительства российской столицы.

"Хотелось создать детям Дамаска праздничное настроение. Мы от имени Москвы передали детям подарки, передали елки, которые уже установлены в опере (Дом культуры и искусства аль-Асад - ред.), в посольстве (России), в храме московского патриархата. И конечно же это создаст предпосылки для дружбы школьников Москвы и Дамаска", - сказал Ткач.

В составе делегации, помимо представителей Госдумы, приехали также сотрудники правительства Москвы, администрации самопровозглашенной Донецкой народной республики и общественники из организации ветеранов "Боевое братство". Ранее российские парламентарии договорились с сирийскими коллегами расширить культурное сотрудничество, особенно в части изучения русского языка.