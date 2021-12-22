Новым мэром Еревана избран Грачья Саркисян

Совет старейшин Еревана избрал нового мэра - Грачья Саркисяна.

Как сообщает «Арменпресс», за кандидатуру Грачья Саркисяна проголосовали 44 члена, против -10, недействительными признаны 3 бюллетеня.

Фракция «Мой шаг» Совета старейшин Еревана начала процесс по выражению вотума недоверия мэру Айку Марутяну и выдвинула на пост мэра кандидатуру заместителя мэра Грачья Саркисяна. Вопрос о выражении вотума недоверия Айку Марутяну Совет старейшин обсудил на внеочередном заседании 22 декабря.