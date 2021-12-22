Министр обороны Армении принял генерального секретаря ОДКБ

Министр обороны Армении Сурен Папикян 22 декабря принял прибывшего в Армению с рабочим визитом генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася.

Как сообщили в Министерстве обороны Армении, в ходе встречи генсек ОДКБ поздравил Сурена Папикяна с вступлением на должность главы оборонного ведомства.

Собеседники обсудили приоритеты деятельности организации в период председательства РА в ОДКБ. Сурен Папикян подчеркнул, что среди приоритетов армянская сторона будет рассматривать повышение и совершенствование эффективности деятельности ОДКБ, а также вопросы дальнейшего развития военной составляющей ОДКБ.

Стороны 2022 год в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием Организации Договора о коллективной безопасности посчитали очень значимым, и подтвердили, что запланированные на будущий год мероприятия, в интересах повышения взаимодействия стран-членов ОДКБ и расширения международной роли Организации, будут проведены с большей эффективностью.