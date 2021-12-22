Тегеран не потерпит никаких территориальных изменений в регионе: депутат парламента ИРИ

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 22 декабря принял делегацию парламентской группы дружбы Иран-Армения Меджлиса Исламской Республики Иран (ИРИ).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СБ, в начале встречи член Постоянного комитета парламента ИРИ по национальной безопасности и внешней политике Махмуд Ахмади Бигаш поблагодарил секретаря Совета безопасности за встречу. Приветствуя господина Бигаша, Армен Григорян подчеркнул, что дружественные отношения Армения-Иран в последнее время интенсивно развиваются.

Махмуд Ахмади Бигаш подчеркнул важную роль Южного Кавказа для Ирана. В частности, он подчеркнул, что региональная стабильность и безопасность, нерушимость границ - красные линии для Ирана, и Тегеран не потерпит никаких территориальных изменений в регионе.

В этом контексте Армен Григорян отметил красные линии Армении, подчеркнув выдвинутую Арменией необходимость начала «эры мира», что совпадает с приоритетами внешней политики Ирана. Секретарь Совета безопасности также особо отметил важность запуска железной дороги Ереван-Нахичевань-Джульфа, подчеркнув, что это приведет к экономическому развитию стран региона.

В завершение встречи собеседники подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества в различных сферах.