Азиатские индексы выросли - 22-12-21
ТОКИО, 22 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 декабря на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.16% и составил 28562.21 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.09% и составил 1971.51 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.07% и составил 3622.62 пункта, а HANG SENG вырос на 0.57% и составил 23102.33 пункта.
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