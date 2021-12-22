Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и РФ

22 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе телефонного разговора был обсужден широкий круг вопросов, связанных с реализацией договоренностей, достигнутых трехсторонним заявлением в Сочи от 26 ноября.

Была подчеркнута важность шагов по деэскалации ситуации и повышению уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также по созданию механизмов делимитации и демаркации границы.