РФ заинтересована в том, чтобы активнее развивать взаимную торговлю и инвестиции с Арменией: вице-премьер РФ

Под совместным председательством вице-премьера Армении и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука в Ереване состоялось 20-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения.

Как сообщает Арменпресс, в ходе заседания обсужден широкий круг вопросов развития торгово-экономических отношений, а также сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, высоких технологий, здравоохранения, образования и представляющих взаимный интерес других отраслях.

Наряду с другими составляющими российско-армянских отношений в ходе заседания подчеркнута важность развития связей в сферах образования, науки, культуры и искусства.

В развитие договорённостей, достигнутых между премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, сторонами принимаются меры по совершенствованию культурно-языковых и образовательных компонентов сотрудничества, включая увеличение в Армении количества русских школ и расширение контактов между вузами и научными организациями.

По итогам заседания вице-премьеры двух стран выступили с речами и подписали итоговый протокол 20-го заседания межправкомиссии.

Приветствуя участников заседания, вице-премьер Мгер Григорян в своей речи подчеркнул, что, несмотря на ограничения из-за пандемии COVID-19, а также все потрясения и экономические последствия войны, двум странам удалось сохранить темпы развития двустороннего сотрудничества. Мгер Григорян отметил, что в результате заседания удалось еще раз стимулировать развитие отношений между двумя странами и выявить все перспективные направления армяно-российского сотрудничества.

Вице-премьер Республики Армения подчеркнул, что в 2022 году две страны будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, а также 25-летие подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией. В этом контексте вице-премьер заверил, что армянская сторона приложит все усилия для надлежащей организации мероприятий. Запланированы обмен визитами на различных уровнях и проведение культурно-гуманитарных мероприятий, включая Дни культуры Армении в России.

Мгер Григорян подчеркнул, что отношения между двумя странами носят комплексный характер и включают все без исключения сферы межгосударственных отношений.

Подводя итоги, вице-премьер поблагодарил своих российских коллег за конструктивное обсуждение в рамках заседания и передал слово Алексею Оверчуку.

«Россия, как и прежде, остаётся ведущим торговым партнёром Армении. В январе – октябре 2021 года товарооборот Российской Федерации с Республикой Армения составил 2,1 млрд долларов США, увеличившись относительно аналогичного периода 2020 года на 9,3%. Армения – традиционный поставщик сельскохозяйственной продукции, товаров лёгкой промышленности. Россия продолжила наращивать поставки транспортных средств, промышленного оборудования и минеральных продуктов», – отметил заместитель председателя правительства России.

Говоря о развитии инвестиционного сотрудничества, Алексей Оверчук подчеркнул, что общий объём накопленных российских инвестиций составляет почти 40% от общего объёма иностранных инвестиций в экономику Республики Армения. В Армении работают более 40 крупных российских компаний.

«Наша страна заинтересована в том, чтобы активнее развивать взаимную торговлю и инвестиции. Российский бизнес может предложить эффективные решения по развитию транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, цифровой экономики», – отметил вице-премьер.

Для активизации торгово-экономического сотрудничества подготовлен проект Межправительственной программы долгосрочного экономического сотрудничества между Россией и Арменией до 2025 года. Достигнута договорённость о его подписании до конца I квартала 2022 года.

Стороны подчеркнули также важность развития межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Армения.

«В целях расширения связей между регионами двух стран, укрепления бизнес-контактов, создания совместных производств и интенсификации инвестиционного диалога, консолидации данной работы на одной площадке российская сторона вышла с инициативой о создании Российско-Армянского делового совета», – заявил Алексей Оверчук.

Инициатива нашла поддержку со стороны Республики Армения и была зафиксирована в итоговом протоколе заседания МПК.

Отдельно отмечено проведение восьмого Российско-Армянского межрегионального форума как площадки для обсуждения актуальных вопросов двустороннего взаимодействия России и Армении.

Заместитель председателя правительства отметил, что в целях развития межрегиональных связей совместно разработана и подготовлена к подписанию Программа межрегионального сотрудничества между правительствами двух стран на 2022–2027 годы. Практической реализацией данного документа станет поддержка совместных межрегиональных проектов и проектов в торгово-экономической сфере, промышленности, здравоохранении, культуре, образовании, охране окружающей среды и туризме.

Наряду с другими составляющими российско-армянских отношений в ходе заседания подчеркнута важность развития связей в сферах образования, науки, культуры и искусства.

В рамках заседания подписан ряд документов: Программа межрегионального сотрудничества между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации на 2022–2027 годы; Программа на 2022–2023 годы по реализации Меморандума о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и министерством охраны природы Республики Армения; План действий по реализации Меморандума о взаимопонимании между министерством спорта Российской Федерации и министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.