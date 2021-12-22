Цена на российский газ для Армении на следующий год останется неизменной: Мгер Григорян

Цена на российский газ для Армении на следующий год останется неизменной и составит $165 за тысячу кубометров. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду в беседе с журналистами вице-премьер республики Мгер Григорян.

"Действующая цена на российский газ на границе останется неизменной на 2022 год. Правда, сохраняются вопросы, о которых нужно договориться. Первый - это вопрос пятого энергоблока Разданской ТЭС, второй - учет калорийности газа в тарифе. Вокруг этих вопросов идут обсуждения, но цена на газ установлена и продлена", - сказал он.