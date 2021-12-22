Британия зафиксировала суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом

Рекордные 106,2 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировано в Великобритании, 140 человек умерли. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом свидетельствуют данные Агентства по здравоохранению.

Предыдущий максимум заражений в Британии за всю пандемию был зафиксирован ранее в декабре - более 93 тысяч.

Великобритания в преддверии Рождества столкнулась со всплеском коронавируса. Страна несколько дней бьет рекорды по количеству заражений, а общее количество подтвержденных заражений штаммом "омикрон" превысило 60 тысяч. По оценкам минздрава, к концу декабря число случаев "омикрона" может превысить миллион.