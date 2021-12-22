В Армении есть закрытые автодороги, Ларс закрыт

Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, автодорога, ведущая от крепости Амберд к озеру Кари Арагацотнского региона, закрыта.

Автодорога, ведущая из села Зовуни в Корейское ущелье, из-за камнепада временно закрыта.

Повороты Спитака Лорийского регионов закрыты, а Варденяцский перевал труднопроходим для грузовиков с прицепом (необходимо использовать цепи).

Труднопроходимы участок Сараван-"Зангер" (гололедица) Вайоцдзорского, межобщинные автодороги Ширакского, участки "Зангер"-Сисиан и "Мегру сар", автодорога Горайк-Цхук Сюникского регионов.

В Гегаркуникском и Тавушском регионах, на автодороге Гюмри-Бавра Ширакского, в районе Абовян Котайкского, на поворотах Тигранашен Араратского регионов, на автодороге Арташаван-Спитак наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств.