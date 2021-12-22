На территории Армении температура воздуха постепенно снизится на 14-16 градусов

На территории Армении ночью 23-го, с 25-27 декабря ожидается погода без осадков. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на дорогах будет наблюдается гололедица. Днем 23-го, 24-го декабря в отдельных регионах ожидаются осадки.

Ветер северо-западный с порывами до 2-5 м/с.

Ночью с 22-26 декабря температура воздуха постепенно снизится на 14-16 градусов, а днем – на 5-7 градусов.

В городе Ереван с 24-27 декабря ожидается погода без осадков. После полудня 23-го декабря возможен слабый снег.