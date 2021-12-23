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Омбудсмен Армении для детей многодетных семей Гюмри организовал новогодний праздник

Омбудсмен Армении для детей многодетных семей Гюмри организовал новогодний праздник

Омбудсмен Армении для детей многодетных семей Гюмри организовал новогодний праздник.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Офиса Омбудсмена Армении.

«Сегодня утром Дед Мороз в Офис Защитника прав человека Армении привез подарки из Лапландии. И мы решили отправиться в Гюмри, и там передать эти подарки детям.  Дед Мороз тоже присоединился к нам, чтобы мы в  центре «Ширак» смогли организовать интересный праздник и преподнести детям многодетных семей сюрпризы», - говорится в сообщении Офиса ЗПЧ.
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