Омбудсмен Армении для детей многодетных семей Гюмри организовал новогодний праздник.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Офиса Омбудсмена Армении.

«Сегодня утром Дед Мороз в Офис Защитника прав человека Армении привез подарки из Лапландии. И мы решили отправиться в Гюмри, и там передать эти подарки детям. Дед Мороз тоже присоединился к нам, чтобы мы в центре «Ширак» смогли организовать интересный праздник и преподнести детям многодетных семей сюрпризы», - говорится в сообщении Офиса ЗПЧ.