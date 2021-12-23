В Японии спустили на воду первый в мире танкер на электрической тяге

Первый в мире танкер на электрической тяге судостроительной компании KOA Industry Co. спущен на воду в Японии.

По данным пресс-релиза японской компании, торжественная церемония прошла накануне на судоверфи в префектуре Кагава на острове Сикоку. Танкер получил название "Асахи", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Длина судна составляет 62 метра, а общая высота – 10,3 метра. Регистровый тоннаж танкера составляет 499 тонны, а объем топливных хранилищ – 1,28 тысячи кубических метров. Судно оснащено литий-ионными батареями общей мощностью 3,48 тысячи киловатт.

Предполагается, что танкер будет использоваться с марта 2022 года для заправки трансокеанских судов в Токийском заливе.