В Армении за прошедший день подтверждено 129 случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 23 декабря в Армении всего подтверждено 344 126 случаев заражения COVID-19, 329 576 из которых вылечились, есть 7 936 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 119 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 6 885 тестов. Подтверждено 129 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 295 заболевших, есть 15 летальных исходов.

Всего проведено 2 миллиона 516 680 тестирований.