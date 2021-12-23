Маск с начала ноября продал акции Tesla на 15 миллиардов долларов

Основатель Tesla Илон Маск с начала ноября продал акции компании на общую сумму примерно в 15 миллиардов долларов, следует из биржевых документов.

В четверг, 22 декабря, Маск продал более 934 000 акций Tesla на сумму чуть более 1,2 миллиарда долларов. Таким образом, согласно подсчетам РИА Новости на основании биржевых документов, с момента объявления о продаже акций Tesla их общая сумма составила 15,1 миллиарда долларов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Маск начал продавать акции Tesla 11 ноября, - тогда он продал 4,5 миллиона акций из своего пакета на общую сумму 5 миллиардов долларов. По состоянию на 22 декабря, согласно подсчетам РИА Новости, общая сумма от продажи акций составляла 13,9 миллиарда долларов.

В прошлом месяце Маск написал в Twitter, что в последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов. Поэтому он предложил продать 10% своих акций Tesla и заявил, что примет решение по результатам опроса интернет-пользователей, каким бы ни был этот результат. Более половины участников голосования (57,9%) высказались за продажу акций.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.