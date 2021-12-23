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Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook ответит на вопросы СМИ и общественных организаций

Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook ответит на вопросы СМИ и общественных организаций

24 декабря Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook ответит на вопросы СМИ и общественных организаций.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр сделал об этом запись.

«Дорогие соотечественники, завтра, 24 декабря, в 20:00, в прямом эфире на этой странице в Facebook я отвечу на вопросы СМИ и общественных организаций.

СМИ и общественные организации свои вопросы могут отправить сегодня до 20:00 на эл. адресс: [email protected] Прошу отправлять по одному вопросу», - написал на своей странице в Facebook премьер-министр, добавив, что приблизительная продолжительность ответов на вопросы будет в течении 2 часов.


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