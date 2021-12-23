СМИ: в Кабуле прогремел взрыв возле отделения выдачи паспортов
13:18, 23 Декабрь, 2021
Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана в четверг. Как передает Арменпресс, об этом сообщило местное агентство Khaama Press.
По его информации, инцидент произошел возле центрального отделения выдачи паспортов в одном из оживленных районов в южной части Кабула. Как уточняют очевидцы, взрыв прогремел в результате детонации магнитной мины, которая была прикреплена к стоявшему возле административного здания автомобилю.
Другие подробности случившегося пока не приводятся.
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