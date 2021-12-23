СМИ: в Кабуле прогремел взрыв возле отделения выдачи паспортов

Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана в четверг. Как передает Арменпресс, об этом сообщило местное агентство Khaama Press.

По его информации, инцидент произошел возле центрального отделения выдачи паспортов в одном из оживленных районов в южной части Кабула. Как уточняют очевидцы, взрыв прогремел в результате детонации магнитной мины, которая была прикреплена к стоявшему возле административного здания автомобилю.

Другие подробности случившегося пока не приводятся.