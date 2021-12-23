Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 277 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга выросло до 277 161 452, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 377 204 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где был выявлен 51 545 991 инфицированный COVID-19. Число летальных исходов в этой стране составило 812 069.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 765 976, а число умерших от последствий заражения выросло до 478 759 человек.

На третьем месте находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22 222 928 человек, из них умер 618 091.

Портал Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 692. В США на 1 млн жителей скончались 2 495 человек, в Индии - 342, в Бразилии - 2 878.