Премьер-министр принял новоизбранного мэра Еревана

Премьер-министр Никол Пашинян принял новоизбранного мэра Еревана Грачья Саркисяна, руководителя фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана Армена Галджяна и секретаря Левона Ованнисяна.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат премьер-министра.

Никол Пашинян поздравил Грачья Саркисяна с избранием на пост мэра Еревана, поблагодарил Совет старейшин Еревана, в частности, фракцию «Мой шаг» в лице лидера фракции г-на Галджяна и секретаря фракции за принципиальную позицию. Он сказал: «Ситуация в мэрии Еревана была институциональной ситуацией, институциональной проблемой. И эта проблема была решена институционально. Предвыборная программа блока «Мой шаг» реализуется в Ереване с осени 2018 года, и политическая ответственность лежит на блоке «Мой шаг» и на политическом большинстве. Подчеркну, что эта программа, в свою очередь, базировалась на принципах предвыборной программы блока «Елк» на выборах в Совет старейшин Еревана в 2017 году. В этом плане важно, чтобы программа состоялась полноценно, целостно и институционально. Должен сказать, что вы, господин Саркисян, до этого этапа, занимая должность первого заместителя мэра Еревана, были полноправным участником реализации этой программы. Наши партнеры в Совете старейшин Еревана также выполнили свои функции.

Я придаю большое значение этому процессу, и в плане создания государственных институтов. Потому что вы знаете, что выборы в советы сейчас проходят во всех общинах с населением более 4 000 человек. Другими словами, выборы мэра являются косвенными. И институционально для лидера сообщества невозможно работать, не имея большинства в Совете старейшин. Это простая политическая логика. И это проблема, которая была решена».

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества между правительством и мэрией Еревана, программ и проектов, которые будут реализованы в столице.

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