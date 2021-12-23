В Армении в 2021 году было отремонтировано около 88 школ, более 30 школ получили новый инвентарь

В финансировании МОНКС в 2021 году на работы по строительству, капитальному ремонту и ремонту по различным программам было задействовано около 88 школ, более чем 30 школ были переобуродованы, получили лабораторное оснащение и имущество.

Как передает «Арменпресс», на встрече с журналистами 22 декабря заместитель министра образования и науки РА Жанна Андреасян сообщила, что только в 2020 году компьютерное оборудование в рамках программы «Усовершенствование образования» было передано 305 образовательным учреждениям. В 101 учебном заведении технически была переоборудована одна классная комната для проведения курсов дистанционного обучения, а в 99 средних школах была предоставлена конференц-камера. А в 2021 году проекторы получили 272 общеобразовательных учреждений, из них 259 - с ноутбуком. «Что касается научных лабораторий, то в 107 средних школах предусмотрено 335 лабораторий по естествознанию. В настоящее время идет поставка лабораторного оборудования в 80 школ Тавушской области. В конце года правительство приняло решение о создании 14 инженерных лабораторий в школах капанской общины», - сказала замминистра.

По его словам, в феврале 2021 года правительство утвердило новый государственный стандарт общего образования, установив критерии для каждого уровня образования. Планируется значительно повысить педагогическую автономию школ, сделать образовательный процесс более ориентированным на ребенка, пересмотреть предметно-ориентированные учебные планы в пользу учащихся, внедрить полное интегрированное образование.

Жанна Андреасян сообщила, что в сотрудничестве с Британским советом разработана концепция непрерывного профессионального развития учителей, согласно которой предусматривается заложить основу для определения способностей учителя и дифференцированного подхода на основе оценки потребностей профессионального развития.

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