Путин: РФ готова обсуждать вопросы о гарантиях безопасности в том числе на площадке ОБСЕ

Россия конструктивно и быстро сформулировала и направила в США и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности и готова обсуждать их и на площадке ОБСЕ. Как передает Арменпресс, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции.

"По поводу наших договоренностей с президентом [США Джо] Байденом. Я уже говорил, это он предложил назначить официальных представителей для того, чтобы обсуждать вопросы стратегической стабильности, включая и наши озабоченности, связанные с нарастанием угрозы со стороны Украины", - отметил российский лидер.

"Он предложил, мы ответили, на мой взгляд, очень конструктивно и быстро, - подчеркнул Путин. - Я ему, кстати, в ходе разговора сказал: я вам обещаю, в ближайшее время направим свои предложения. И мы сделали это, направили и в США, и в НАТО. Мы готовы и на площадке ОБСЕ это обсуждать".

Путин рассчитывает на начало переговоров по гарантиям безопасности в первых числах января 2022 года.