Новая программа ЮНИДО будет способствовать развитию метрологии в Армении

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию оказывает правительству Республики Армения содействие в развитии области метрологии в Армении. Как передает «Арменпресс», 23 декабря министр экономики Ваан Керобян и представитель ЮНИДО в Армении Анаит Симонян в Министерстве экономики РА подписали программный документ «Содействие развитию качественной инфраструктуры в Армении».

Представитель ЮНИДО Анаит Симонян отметила, что Евросоюз инвестирует 4 миллиона евро в рамках программы технической помощи для развития метрологии в Армении. Она подчеркнула, что от развития качественной инфраструктуры выиграют не только торговля, но и другие области, включая продовольственную безопасность, здравоохранение, изменение климата и окружающую среда.

«Проект поможет создать четыре калибровочные лаборатории путем приобретения, установки и эксплуатации оборудования, необходимого для разработки эталонов, измерительных приборов, возможностей калибровки и подготовки к процессу международной аккредитации лабораторий». В результате реализации этой программы заинтересованным сторонам будут предоставлены стабильные, международно признанные метрологические услуги», - сказала Симонян.

Министр экономики Армении Ваан Керобян сказал, что в результате реализации программы Армения сможет воспользоваться преимуществами ФАО, улучшить качество продукции, произведенной в Армении, и обеспечить международное признание документов по оценке соответствия, выданных испытательными лабораториями Армении, что, в конце концов, позволит увеличить объемы торговли с ЕС и с другими внешними рынками

«Мы продолжим повышение стандартов качества․ Мы введем новые стандарты. Улучшение системы управления этих лабораторий поможет сделать сертификаты, выданные органами по сертификации нашей страны, более легкими для принятия или более приемлемыми в странах наших торговых партнеров», - подчеркнул Керобян.

Он добавил, что в рамках программы будут проводиться исследования, организовываться тренинги, закупаться оборудование, организовываться информационные кампании.

Министр экономики РА подчеркнул, что армянские компании будут поощряться на производство продукции более высокого качества, соответствующую более высоким стандартам, которая будет легко продаваться и в других странах.