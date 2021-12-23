Состоялась встреча главы МИД Армении и генерального секретаря ОДКБ

Министр иностранных дел Армении, председательствующий в Совете министров иностранных дел ОДКБ Арарат Мирзоян 23 декабря принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян подчеркнул важность подведения итогов по проекту «Плана мероприятий по реализации решений сентябрьской (2021 года) сессии совета Коллективной безопасности ОДКБ и выполнению приоритетных направлений деятельности организации в период председательства Армении». Станислав Зась подробно представил положения данного проекта, заверив, что Секретариат и Объединенный штаб ОДКБ приложат все необходимые усилия для их своевременной реализации.

Министр Мирзоян также представил ситуацию в восточной приграничной зоне Республики Армения и подчеркнул необходимость практических шагов, направленных на повышение уровня стабильности и безопасности в соответствии с трехсторонним заявлением от 26 ноября 2021 года.

В данном и в контексте недавних развитий в регионе вновь была отмечена важность союзнического взаимодействия государств-членов, направленного на обеспечение безопасности и стабильности на коллективной основе.