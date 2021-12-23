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Генсек ОДКБ почтил память жертв Геноцида армян

Генсек ОДКБ почтил память жертв Геноцида армян

Прибывший с рабочим визитом в Армению генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась в сопровождении заместителя министра иностранных дел Армении Армена Гевондяна и постоянного представителя Армении при ОДКБ Виктора Биягова 23 декабря посетил Мемориал жертв Геноцида армян. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Музея-института Геноцида армян.

Гостей приветствовал и рассказал об истории создания мемориала директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян. Станислав Зась возложил венок к Мемориалу жертвам Геноцида армян, затем гости возложили цветы к Вечному огню, почтили минутой молчания память мучеников Геноцида армян.


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