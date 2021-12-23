Азиатские индексы выросли - 23-12-21

ТОКИО, 23 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.83% и составил 28798.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.91% и составил 1989.43 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.57% и составил 3643.34 пункта, а HANG SENG вырос на 0.40% и составил 23193.64 пункта.