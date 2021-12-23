Америабанк привлек капитал второго уровня на сумму 15 млн евро от компании «Триодос Инвестмент Менеджмент»

23 декабря 2021 г. Америабанк и компания «Триодос Инвестмент Менеджмент» заключили договор о предоставлении долгосрочного субординированного кредита в размере 15 млн евро. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе банка, по методике Базель III данный кредит считается инструментом капитала 2-го уровня и имеет целью усилить общую капитализацию Банка.

«Я хотел бы поблагодарить наших партнеров из компании «Триодос Инвестмент Менеджмент» за начало сотрудничества между нашими учреждениями. Это наша первая сделка, и я уверен, что она создаст основы для долгосрочного сотрудничества между нами. Предоставленный кредит поможет еще больше усилить общую капитализацию Банка в рамках методики Базель III. В этом году мы уже привлекли суб-кредиты в размере более 30 млн евро, обеспечив сильную и диверсифицированную структуру капитала, и планируем продолжать наращивать наш кредитный портфель, обеспечивая при этом высокий коэффициент достаточности капитала», - отметил генеральный директор Америабанка Артак Анесян.

«Мы очень рады, что предоставление инструмента капитала 2-го уровня ознаменовало начало долгосрочного сотрудничества с Америабанком. Мы искренне надеемся помочь Америабанку увеличить доступ к финансированию для малых и средних предприятий и «зеленых» проектов в местных общинах Армении, которые играют ключевую роль в социально-экономическом развитии страны. Как ведущий банк Армении, Америабанк стремится принимать более активное участие в финансировании агропромышленного сектора и сектора возобновляемой энергетики, и мы будем рады поддержать банк в этом деле в дальнейшем», - отметила региональный менеджер представительства «Триодос Инвестмент Менеджмент» в Восточной Европе, кавказском регионе и Центральной Азии Роза Саркеева.

О «Триодос Инвестмент Менеджмент»

Компания «Триодос Инвестмент Менеджмент» соединяет инвесторов, желающих инвестировать свои средства в проекты, способствующие долгосрочным и устойчивым изменениям, и предпринимателей-новаторов, компаний с устойчивыми показателями роста, деятельность которых направлена на достижение таких целей. На этом пути Компания «Триодос Инвестмент Менеджмент» служит катализатором в секторах, играющих ключевую роль в создании более честного, устойчивого и гуманного мира. Компания накопила огромный опыт в течение 25 лет инвестиционной деятельности в секторах энергетики и уменьшения последствий изменения климата, доступности финансовых услуг, устойчивых продовольственных систем и сельского хозяйства. Компания «Триодос Инвестмент Менеджмент» также инвестирует в компании, прошедшие листинг, которые вносят существенный вклад в переход к более устойчивому обществу. Компания осуществила более 750 инвестиций в 50 странах мира. По состоянию на конец июня 2021г. инвестиции компании составили 6.1 млрд евро. Компания «Триодос Инвестмент Менеджмент» является дочерним предприятием и полностью принадлежит «Триодос Банк Эн Ви», который был учрежден 1980г. в Нидерландах и является ведущим экспертом в области устойчивой банковской деятельности во всем мире.

Америабанк – динамично развивающийся банк, являющийся одним из крупнейших и самых стабильных финансовых учреждений Армении с четко сформулированной цифровой повесткой дня. Будучи первым инвестиционным банком в Армении, Америабанк предоставляет широкую линейку инновационных банковских услуг. Сегодня Америабанк универсальный банк, предлагающий корпоративные, розничные и инвестиционные услуги в комплексном пакете. Согласно последним опубликованным данным, Америабанк является крупнейшим банком Армении, активы которого превышают 1 триллион драмов РА.