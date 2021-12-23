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Америабанк привлек капитал второго уровня на сумму 15 млн евро от компании «Триодос Инвестмент Менеджмент»

Америабанк привлек капитал второго уровня на сумму 15 млн евро от компании «Триодос Инвестмент Менеджмент»

23 декабря 2021 г. Америабанк и компания «Триодос Инвестмент Менеджмент» заключили договор о предоставлении долгосрочного субординированного кредита в размере 15 млн евро.  Как сообщили Арменпресс в пресс-службе банка, по методике Базель III данный кредит считается инструментом капитала 2-го уровня и имеет целью усилить общую капитализацию Банка.

«Я хотел бы поблагодарить наших партнеров из компании «Триодос Инвестмент Менеджмент» за начало сотрудничества между нашими учреждениями. Это наша первая сделка, и я уверен, что она создаст основы для долгосрочного сотрудничества между нами. Предоставленный кредит поможет еще больше усилить общую капитализацию Банка в рамках методики Базель III. В этом году мы уже привлекли суб-кредиты в размере более 30 млн евро, обеспечив сильную и диверсифицированную структуру капитала, и планируем продолжать наращивать наш кредитный портфель, обеспечивая при этом высокий коэффициент достаточности капитала», - отметил  генеральный директор Америабанка Артак Анесян. 

«Мы очень рады, что предоставление инструмента капитала 2-го уровня ознаменовало начало долгосрочного сотрудничества с Америабанком. Мы искренне надеемся помочь Америабанку увеличить доступ к финансированию для малых и средних предприятий и «зеленых» проектов в местных общинах Армении, которые играют ключевую роль в социально-экономическом развитии страны. Как ведущий банк Армении, Америабанк стремится принимать более активное участие в финансировании агропромышленного сектора и сектора возобновляемой энергетики, и мы будем рады поддержать банк в этом деле в дальнейшем», - отметила региональный менеджер представительства «Триодос Инвестмент Менеджмент» в Восточной Европе, кавказском регионе и Центральной Азии Роза Саркеева.   

О «Триодос Инвестмент Менеджмент» 

Компания «Триодос Инвестмент Менеджмент» соединяет инвесторов, желающих инвестировать свои средства в проекты, способствующие долгосрочным и устойчивым изменениям, и предпринимателей-новаторов, компаний с устойчивыми показателями роста, деятельность которых направлена на достижение таких целей.  На этом пути Компания «Триодос Инвестмент Менеджмент» служит катализатором в секторах, играющих ключевую роль в создании более честного, устойчивого и гуманного мира. Компания накопила огромный опыт в течение 25 лет инвестиционной деятельности в секторах энергетики и уменьшения последствий изменения климата, доступности финансовых услуг, устойчивых продовольственных систем и сельского хозяйства. Компания «Триодос Инвестмент Менеджмент» также инвестирует в компании, прошедшие листинг, которые вносят существенный вклад в переход к более устойчивому обществу.  Компания осуществила более 750 инвестиций в 50 странах мира. По состоянию на конец июня 2021г. инвестиции компании составили 6.1 млрд евро. Компания «Триодос Инвестмент Менеджмент» является дочерним предприятием и полностью принадлежит «Триодос Банк Эн Ви», который был учрежден 1980г. в Нидерландах и является ведущим экспертом в области устойчивой банковской деятельности во всем мире.  

Америабанк – динамично развивающийся банк, являющийся одним из крупнейших и самых стабильных финансовых учреждений Армении с четко сформулированной цифровой повесткой дня. Будучи первым инвестиционным банком в Армении, Америабанк предоставляет широкую линейку инновационных банковских услуг. Сегодня Америабанк универсальный банк, предлагающий корпоративные, розничные и инвестиционные услуги в комплексном пакете. Согласно последним опубликованным данным, Америабанк является крупнейшим банком Армении, активы которого превышают 1 триллион драмов РА.


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