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КС признал антиконституционным требование от работников сдавать ПЦР-тесты за свой счет

КС признал антиконституционным требование от работников сдавать ПЦР-тесты за свой счет
Конституционный суд Армении признал антиконституционной часть приказа министра здравоохранения Армении, согласно которой непривитые работающие граждане должны сдавать ПЦР-тесты на коронавирус за свой счет. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение Конституционного суда обнародовал председатель Конституционного суда Арман Диланян.
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