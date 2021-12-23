Зажглись огни главной ёлки Республики

На площади Республики зажглись огни главной елки страны.

Как сообщает Арменпресс, мэрия Еревана сообщила, что в этом году новогодние мероприятия, салюты не будут проводиться, рождественская ярмарка мэрии работать не будет.

По случаю Нового года и Рождества елки будут установлены в административных районах Еревана.