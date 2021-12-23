Работники должны сдавать ПЦР-тесты: разъяснения министерства здравоохранения

Конституционный суд признал антиконституционной лишь формулировку «работник сдает ПЦР-тест за свой счет» из приложения к приказу министра здравоохранения, однако государство не обеспечивает тестирование ПЦР на льготных или бесплатных условиях, и работники в любом случае должны сдавать тесты. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в разъяснении министерства здравоохранения.

Отмечается, что постановлением Конституционного суда Армении, решение министерства здравоохранения о требовании проведения ПЦР-тестирования было сочтено конституционным, так как оно отвечает общественным интересам, и лишь формулировка «за свой счет» была признана антиконституционной. Однако, учитывая, что государство не обеспечивает тестирование ПЦР на льготных или бесплатных условиях, сотрудники все равно должны сдавать тесты.

Как отмечалось ранее, Конституционный суд Армении признал антиконституционной часть приказа министра здравоохранения Армении, согласно которой непривитые работающие граждане должны проводить ПЦР-тесты на коронавирус за свой счет.