В МИД Украины заявили, что Киев не готовится к военной операции в Донбассе

Украина не проводит подготовку к силовой операции на востоке страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил спикер МИД республики Олег Николенко.

"Заявление президента России [Владимира Путина] о якобы подготовке Украиной "военной операции" в Донбассе не соответствует действительности. Украина стремится исключительно к миру, и постоянные усилия украинского руководства для того, чтобы сдвинуть с места мирный процесс, прежде всего в "нормандском формате", ярко иллюстрируют приверженность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта", - говорится в его комментарии, распространенном дипведомством.

По словам Николенко, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и делегация республики в Контактной группе по урегулированию в Донбассе "проделали титаническую работу, чтобы вчера добиться возобновления режима прекращения огня".

МИД также призвал РФ "сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на востоке Украины". "Люди по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях заслуживают мира и спокойствия, особенно в канун новогодних праздников", - указал Николенко.

Ранее Путин заявил во время ежегодной пресс-конференции, что Украина может готовить новую силовую операцию против Донбасса, и страны Запада заранее призывают Россию не вмешиваться в назревающий конфликт.