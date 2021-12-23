Начальник Миграционной службы Армении принял участие в заседании программы EMERGE

Начальник Миграционной службы Армении Армен Казарян 23 декабря принял участие во втором заседании координационного органа программы Международной организации по миграции ООН «Содействие правам мигрантов и надлежащее управление в Армении и Грузии» (EMERGE).

«В рамках программы изучаются материалы армянских СМИ об иммиграционных потоках, и мы с нетерпением ждем результатов анализа, так как это важно для нас в контексте введения новой системы разрешений на работу для иностранцев», - как сообщает Арменпресс, сказал Армен Казарян, отметив работу по добровольному возвращению из Армении, в частности, формированию и укреплению правовых основ сферы.

Начальник Миграционной службы также подчеркнул эффективность второй региональной тематической конференции по вопросам реинтеграции, возвращения и трудовой миграции в условиях эпидемии COVID-19, которая была успешно организована и проведена в Ереване 15-16 ноября.