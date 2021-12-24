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Европейские индексы - 23-12-21

Европейские индексы - 23-12-21

МОСКВА, 24 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.04% и составил 15756.31 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.77% и составил 7106.15 пункта, британский FTSE вырос на 0.43% и составил 7373.34 пункта, а российский RTSI снизился на 0.88% и составил 1587.87 пункта.


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