“Ереванский бестселлер”: лидирует рассказ “Кто в домике живет?”: детские книги, ноябрь, 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за ноябрь.

Рассказ Владимира Сутеева “Кто в домике живет” на первом месте. Эта книжка известного детского писателя Владимира Сутеева, творчество которого покорило уже несколько поколений, поможет ребенку раскрыть окружающий его мир. Ведь дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Им интересно все, например, почему дятел стучит по дереву, почему паук плетет паутину и т. д. Маленькие читатели из этой книги узнают о местах обитания животных.

На втором месте - сказка “Колобок”. Сказки о колобке встречаются в русском и украинском фольклоре, они имеют своих аналогов и у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

Сказка “Репка”, в пересказе Атабека Хнкояна, известна всем малышам, она на третьем месте. С этим произведением выросло и приобрело мудрость уже несколько поколений.

На четвертом месте - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Философский камень”. Лишившись родителей, Гарри Поттер живет в семье тети, где мальчика преследуют, унижают и содержат полуголодным. Однако, когда ему исполняется одиннадцать лет, его приглашают в невообразимую школу Хигвортс, где могут учиться только юноши и девушки, наделенные уникальными магическими способностями.

На пятом месте - сказка Ованеса Туманяна “Пес и кот”. О содержании этой сказки можно вообще не говорить, так как она знакома каждому малышу. Эту сказку Туманяна любят многие дети.

На шестом месте “Кошкина жалоба” Ованнеса Туманяна. На этот раз эта известная сказка представлена в виде оригинальных иллюстраций и пазла.

На седьмом месте - сказка “Волк и семеро козлят”. Мать козлят, выходя из дома, наказывает им опасаться бродящего поблизости волка. Волк, пользуясь удобным случаем, стучится в дверь дома и заявляет, что он их мать. Хитрый волк, герой сказки братьев Гримм, пытается использовать любой метод для достижения своей цели.

На восьмом месте детских бестселлеров - сказка “Три поросенка”. Книжка знакомит малышей с приключениями трех поросят.

На девятом месте - сказка “Красная Шапочка” Шарля Перро. Она для малышей – сказка на ночь, поэтому всем хорошо известна. “Красная Шапочка” - одна из самых известных сказок и любима всеми детьми.

И на десятом месте - книга Фрэнсис Ходжсон Бёрнетта “Таинственный сад”. Родители десятилетней Мэри Леннокс погибают в Индии во время эпидемии холеры. Девочку увозят в Англию в Йоркшир и сдают под опеку мужа покойной тети. В йоркширском роскошном, но мрачном поместье есть множество закрытых дверей, таинственных запретных мест и секретов, которые Мэри должна раскрыть в силу своего беспокойного характера и девичьего любопытства.

Տեղ Փոփ. Գիրք Հրատ. Քանակ 1 +1 «Ով է ապրում տնակում» Բուկինիստ 95 2 -1 «Բոքոնիկը» Բուկինիստ 87 3 0 «Շաղգամը» Բուկինիստ 87 4 * Ջ. Ք. Ռոուլինգի «Հարրի Փոթերը և Փիլիսոփայական քարը» Զանգակ 69 5 +4 «Շունն ու կատուն» Բուկինիստ 65 6 * Հովհաննես Թումանյան, «Փիսիկի գանգատը» Բուկինիստ 59 7 -3 «Գայլը և յոթ ուլիկները» Բուկինիստ 50 8 * «Երեք խոզուկները» GSM 48 9 * Շառլ Պերո «Կարմիր գլխարկը» GSM 47 10 * Ֆրենսիս Հոջսոն Բրնեթ, «Խորհրդավոր պարտեզը» Զանգակ 45

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).