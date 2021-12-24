Российские миротворцы обеспечили безопасный проезд по Лачинскому коридору более чем 2 000 автомобилей

Военнослужащие миротворческого контингента Российской Федерации в течение одного дня обеспечили безопасный проезд через Лачинские контрольно-пропускные пункты более чем 2 000 автомобилей в Нагорный Карабах и в обратном направлении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны России.

Российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре установлено 27 наблюдательных пунктов.

«Военнослужащие наблюдательных пунктов в зоне своей ответственности осуществляют круглосуточный контроль за соблюдением режима прекращения огня. Российские миротворцы обеспечивают безопасный проезд автомобилей через блокпосты. Во избежание возможных провокаций все автомобили проходят техосмотр», - рассказал Владимир Беркоз, официальный представитель российских миротворческих сил.