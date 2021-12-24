Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 300 человек

Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах (местное название Odette) превысило 300, как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию сообщило о 208 погибших. В свою очередь власти Филиппин заявляли о гибели 156 человек. Согласно их данным, 275 человек получили травмы, еще 37 человек считаются пропавшими без вести.

"В пятницу, за день до Рождества, NDRRMC сообщил, что число жертв тайфуна достигло 326. Пострадал 661 житель, 58 числятся пропавшими без вести", - передает заявление ведомства телеканал CNN Philippines.

Тайфун Rai, ставший одним из самых смертоносных в недавней истории страны, достиг берегов Филиппин 16 декабря, вызвав угрозу оползней и наводнений. Свыше 300 тысяч человек были эвакуированы. Тайфун сопровождался сильным ветром.